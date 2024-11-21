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Alanya, Manavgat, Serik 22 Kasım Cuma okullar tatil mi?

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya için yapılan turuncu kodlu yağış uyarısı sonrasında, "okullar tatil mi?" aramaları hız kazanmaya başladı. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte, okulların tatil olup olmadığı belli oldu. Peki, Alanya, Manavgat, Serik 22 Kasım okullar tatil mi?

Antalya'da 22 Kasım Cuma günü okullar tatil mi sorusu, valilikten gelen açıklama ile yanıt buldu. Antalya'da eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren öğrenciler 22 Kasım Cuma günü okul olup olmadığını merak ediyor. Peki, Alanya, Manavgat, Serik 22 Kasım okullar tatil mi?

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Şahin, 'Turuncu kodlu uyarı verilen Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerimizde taşımalı eğitime 22 Kasım tarihinde (1 gün) ara veriyoruz.' dedi.

HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Tatil ilan edilen ilçeler:

Serik

Manavgat

Alanya

İbradı

Akseki

Gündoğmuş

Alanya, Manavgat, Serik 22 Kasım Cuma okullar tatil mi?

Alanya, Manavgat, Serik 22 Kasım Cuma okullar tatil mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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