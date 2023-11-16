Alanya Limanı'na Marella Discovery 2 adlı kruvaziyer demirledi
Turizm Haberleri
Antalya'nın Alanya Limanı'na demirleyen 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyerle çoğunluğu İngiliz vatandaşı 488 turist kente geldi. Turistler ilçeyi gezintiye çıktı ve bazıları alışveriş yaparken bazıları da tarihi yerleri görmeye gitti. Kruvaziyer, akşam saatlerinde Mısır'a gitmek üzere Alanya Limanı'ndan hareket edecek.
Antalya'nın Alanya Limanı'na demirleyen 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyerle çoğunluğu İngiliz vatandaşı 488 turist kente geldi.
Limasol'dan hareket eden Bahama bayraklı 264 metre uzunluğundaki, 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyer sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demirledi. Çoğunluğu İngiliz vatandaşı 488 turist, 717 mürettebatın bulunduğu gemiden inenler ilçeyi gezintiye çıktı. Turistlerden bazıları alışveriş yaptı, bazıları da tarihi yerleri görmeye gitti. Kruvaziyerin saat 18.00'da Mısır'a gitmek üzere Alanya Limanı'ndan hareket edeceği öğrenildi. (DHA)