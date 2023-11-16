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Alanya Limanı'na Marella Discovery 2 adlı kruvaziyer demirledi

Antalya'nın Alanya Limanı'na demirleyen 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyerle çoğunluğu İngiliz vatandaşı 488 turist kente geldi. Turistler ilçeyi gezintiye çıktı ve bazıları alışveriş yaparken bazıları da tarihi yerleri görmeye gitti. Kruvaziyer, akşam saatlerinde Mısır'a gitmek üzere Alanya Limanı'ndan hareket edecek.