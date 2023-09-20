Alanya Kalesi'nde Evine İzinsiz Müdahale İddiasıyla Açılan Davalar Düştü

Alanya Kalesi'nde bulunan evinde izinsiz korkuluk, pencere yaptığı ve tarihi surları delerek içine plastik boru döşediği iddia edilen Avusturyalı Walter Godina hakkında açılan iki dava düştü. Godina'nın avukatı Mehmet Bekar, bilirkişi raporları sonucunda Godina'nın hiçbir ihlalde bulunmadığının kanıtlandığını ve davanın düştüğünü belirtti.

ANTALYA Alanya Kalesi'nde bulunan evinde izinsiz korkuluk, pencere yaptığı, tarihi surları delerek içine plastik boru döşediği iddia edilen Avusturyalı Walter Godina hakkında açılan iki dava düştü. Godina'nın avukatı Mehmet Bekar, Bilirkişilerin yaptığı tespitlerin ardından Godina'nın hiçbir ihlalde bulunmadığı kanıtlandı. Yargılama sonunda verilmesi gereken karar verildi ve dava düştü dedi.

Alanya Müzesi Müdürlüğü'nce, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve yılda 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Alanya Kalesi'nin Ehmedek bölgesinde bulunan Avusturyalı Walter Godina'ya ait evin, duvarlarıyla bitişik surları yıktığı iddiası üzerine, Godina'ya 'tarihi yapılara zarar vermek' ve 'İmar Kanunu'na muhalefet'ten dava açıldı. Dava süreci devam ederken söz konusu evin kamulaştırılması da istendi. Alanya Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın sonuçlandığı ortaya çıktı. Walter Godina hakkında Aralık 2019'da açılan davanın, bilirkişi raporları gerekçe gösterilerek Şubat 2023'te, Temmuz 2021'de açılan bir diğer davanın ise Ocak 2022'de alınan karar doğrultusunda düştüğü öğrenildi.

'RESTORASYONU 1989 YILINDA YAPTIRMIŞTI'

Godina'nın avukatı Mehmet Bekar, konuyla ilgili DHA'ya yaptığı açıklamada, aynı olayla ilgili daha önce bir dava açıldığını, 1993 yılında mahkemenin Godina hakkında verdiği beraat kararının kesinleştiğini söyledi. Mehmet Bekar, Godina zaten aslında o bölgede 1989'da aslına uygun restorasyon yaptırdı ve o tarihten sonra yapıya bir daha müdahale ettirmedi. Restorasyonun ardından 1993 tarihinde kesinleşen mahkeme kararında beraat aldı. Daha sonra iki ayrı dava daha açıldı. Yargılama sonucunda davalarla ilgili düşme kararı verildi. Bu söz konusu davalar için yapılabilecek bir şey hukuken kalmadı. Ancak yeni bir dava açılırsa konu tekrardan gündeme gelebilir orada da dava tekrar düşer diye konuştu.

'TAZMİNAT DAVASI DA AÇABİLİRDİ AMA AÇMADI'

Olayla ilgili yapılan haberlerde birçok skandalın ortaya çıktığı yazılmasına rağmen bunların belirtilmediğini vurgulayan Mehmet Bekar, 'Birçok skandal' iddiasında bulundukları suçlamaların ardından Alanya Asliye Ceza Mahkemesi, 1993 tarihli beraat kararına atıf yaparak dosyanın düşmesine karar verdi. Dava süreci devam ederken, söz konusu evin kamulaştırılması da istenmişti. Bilirkişilerin yaptığı tespitlerin ardından Godina'nın hiçbir ihlalde bulunmadığı kanıtlandı. Yargılama sonunda verilmesi gereken karar verildi ve dava düştü. Evin kamulaştırılmasına ilişkin bir karar da çıkmadı. Godina tazminat davası da açabilirdi ancak kendisi bu yolu tercih etmedi. Çünkü Türkiye'yi ve Alanya'yı çok seviyor. Godina 3 ila 6 ay arasında Alanya'da vakit geçiriyor. Kendisi bir Alanya aşığı dedi. Davanın uzun sürdüğünü kaydeden avukat Mehmet Bekar, düşme kararının hukuken doğru olduğunu da vurguladı.

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HABER Alkın BİRİCİKALANYA (Antalya), (DHA)-