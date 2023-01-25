Alanya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Alanya kaç şiddetinde deprem oldu? Alanya deprem şiddeti ne? Alanya kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar Alanya'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Alanya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Alanya kaç şiddetinde deprem oldu? Alanya deprem şiddeti ne? Alanya kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

ALANYA'DA KAÇ ŞİDDETTİNDE DEPREM OLDU?

Alanya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin gibi çevre illerde de hissedildi.