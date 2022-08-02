Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Burs İmkanları

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

Alanya Hamdullah Emin Paşa (Alanya HEP) Üniversitesi'nde eğitim ücrete tabidir. İngilizce Yeterlilik sınavını başarı ile geçenler lisans bölümleri için öngörülen ücretleri öder. Kayıt için ilk ödemeler ilgili banka hesabına yatırılır ve dekontla kayıt işlemi başlatılır.

Yıllık öğrenim ücreti Mütevelli Heyet tarafından günün ekonomik koşullarına göre her yıl yeniden belirlenir.

Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri ve sadece öğrenim ücretini kapsar. Bunun dışında kalan, barınma, beslenme, ulaşım, kitap, yurtdışında eğitim giderleri gibi giderler burs kapsamı dışındadır. Bu burslar İngilizce hazırlık programında geçirilen bir yıllık süreyi de kapsar. Bu burslar karşılıksız olup normal eğitim-öğretim süresini kapsar; normal eğitim-öğretim süresini aşan süreyi kapsamaz.

Burs koşulları ile ilgili detaylar, Alanya HEP Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Burs Yönergesi esaslarına göre yürütülecektir.

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi tarafında üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

MİSYON

Bölgenin doğal, kültürel, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini· göz önüne alarak; çağdaş teknolojiye hakim, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programlarıyla kentsel ve bölgesel kalkınmaya katkı ve katılım sağlayan çok kültürlü, uluslararası, öncü ve örnek bir üniversite olmaktır.

VİZYON

Ulusal ve Uluslararası alanda yenilikçi, yaratıcı, ve öğrenci odaklı öğrenme yaklaşımlarını kullanan, toplumsal yararı gözeten, geleceği şekillendirmek üzere teknolojiyi yakından takip eden çağdaş ve öncü bir üniversite olmaktır.

Bu misyon ve vizyon doğrultusunda Üniversitemizin stratejik hedefleri şunlardır;

- Üniversitenin nitelikli iş gücü kaynağının artırılması ve uzmanlık alanları oluşturulması

- Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni fakülte ve bölümler açmak ve bilimsel araştırmalar yapmak

- Eğitim-öğretim içeriğini paydaşların ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlemek

- Öğrenciler ve personel için cazibe merkezi olmak

- Mezunlarımızın özel sektör tarafından öncelikli tercih edildiği bir üniversite olmak

- İç ve dış paydaşlarla işbirliğine dayalı olarak toplumsal değer yaratan projeler geliştirmeyi

TEMEL DEĞER VE İLKELER

- Çağdaşlık

- Teknoloji

- Kalite

- Etik değerlere bağlılık ve liyakat

- Şeffaflık

- Yaratıcılık, özgünlük

- Girişimcilik

- Katılımcılık

- Akademik özerklik, özgürlük ve sorumluluk bilinci

- Sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik