Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi tarafında üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

MİSYON

Bölgenin doğal, kültürel, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini· göz önüne alarak; çağdaş teknolojiye hakim, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programlarıyla kentsel ve bölgesel kalkınmaya katkı ve katılım sağlayan çok kültürlü, uluslararası, öncü ve örnek bir üniversite olmaktır.

VİZYON

Ulusal ve Uluslararası alanda yenilikçi, yaratıcı, ve öğrenci odaklı öğrenme yaklaşımlarını kullanan, toplumsal yararı gözeten, geleceği şekillendirmek üzere teknolojiyi yakından takip eden çağdaş ve öncü bir üniversite olmaktır.

Bu misyon ve vizyon doğrultusunda Üniversitemizin stratejik hedefleri şunlardır;

- Üniversitenin nitelikli iş gücü kaynağının artırılması ve uzmanlık alanları oluşturulması

- Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni fakülte ve bölümler açmak ve bilimsel araştırmalar yapmak

- Eğitim-öğretim içeriğini paydaşların ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlemek

- Öğrenciler ve personel için cazibe merkezi olmak

- Mezunlarımızın özel sektör tarafından öncelikli tercih edildiği bir üniversite olmak

- İç ve dış paydaşlarla işbirliğine dayalı olarak toplumsal değer yaratan projeler geliştirmeyi

TEMEL DEĞER VE İLKELER

- Çağdaşlık

- Teknoloji

- Kalite

- Etik değerlere bağlılık ve liyakat

- Şeffaflık

- Yaratıcılık, özgünlük

- Girişimcilik

- Katılımcılık

- Akademik özerklik, özgürlük ve sorumluluk bilinci

- Sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik