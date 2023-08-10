Alanya'da deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından meydana gelen depremin şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Alanya deprem mi oldu? Az önce Alanya'da deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde oldu? İşte detaylar...

Kandilli ve Afad verilerine göre meydana gelen depremler araştırılmaktadır. Son olarak Alanya'da kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi merak konusu oldu. Çevre illerden de de hissedilen depremin şiddeti araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Alanya deprem mi oldu? Az önce Alanya'da deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde oldu? Detaylar haberimizde...

ALANYA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

Antalya'da 4 Ağustos günü 09:18'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.