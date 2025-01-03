Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
İstanbul'da gizemli koku! Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
Savcıyı tehdit etmişti! Görüntülerle ilgili söyledikleri pes dedirtti
Trump'ın ekonomi politikaları Türkiye'nin önünü açabilir
Piyasaların gözü alacağı kararlarda! Trump, Türkiye'nin önünü açabilir

Alanya deprem mi oldu 3 Ocak Cuma?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Alanya deprem mi oldu 3 Ocak Cuma?

AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Alanya deprem mi oldu 3 Ocak Cuma?

ALANYA DEPREM Mİ OLDU?

Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Alanya deprem mi oldu 3 Ocak Cuma?

Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Alanya deprem mi oldu 3 Ocak Cuma?

Alanya merkezinde depremi hisseden vatandaşlardan bazıları sokağa çıktı.

Alanya deprem mi oldu 3 Ocak Cuma?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Sema Aydemir'in Survivor'da düşmanıyla karşılaştığı o an!
img

Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
img

Vatandaşlar akın etti! Asırlık Osmanlı geleneği bu yıl da devam etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı
Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Israrlara dayanamayıp cama çıktı! Necla Nazır taziyeleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum

Son Dakika Haberleri

MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 3 Ocak Cuma MasterChef yeni bölüm ne zaman? 4 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 4 Ocak Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yalı Çapkını neden yok, günü mü değişti? 2025 Yalı Çapkını bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Ocak günün maçları nereden izlenir? Arka Sokaklar neden yok, günü mü değişti? 2025 Arka Sokaklar bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 3-4 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, nerede çekildi? Ferdi Kadıoğlu sakat mı, Ferdi Kadıoğlu neden yok? Survivor eleme adayları kim? 3 Ocak Perşembe Survivor'da potada kimler var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.