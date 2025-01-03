AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Alanya deprem mi oldu 3 Ocak Cuma?

ALANYA DEPREM Mİ OLDU?

Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Alanya merkezinde depremi hisseden vatandaşlardan bazıları sokağa çıktı.