Alanya'da Zincirleme Kaza: Polonyalı Turist Hayatını Kaybetti

ÖLEN POLONYALI TURİST

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari cipinin devrildiği kazanın zincirleme sonucu meydana geldiği öğrenildi. Alanya'dan Antalya istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilmeyen 06 CME 531 plakalı beton mikserinin 07 NYF 35 plakalı kamyonete, onun da önündeki 07 HHD 79 plakalı safari cipine çarptığı belirlendi. Devrilen safari cipinde yaşamını yitirenin Polonya uyruklu turist olduğu kaydedildi. Yaralanan cip sürücüsü ile 1'i çocuk 9 turistin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Beton mikseri sürücüsü ise gözaltına alındı.