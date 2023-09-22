Alanya'da Yüksek Sesle Müzik Dinleyen ve Abart Egzoz Takılan Sürücülere Cezalar Kesildi
Alanya ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen ve aracına abart egzoz taktığı belirlenen 22 sürücüye 76 bin 372 lira ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlar tespit edildi.
Alanya ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen ve aracına abart egzoz taktığı belirlenen 22 sürücüye 76 bin 372 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlar üzerinde çalışma başlatıldı.
İlçenin farklı noktalarında yapılan denetimlerde, yüksek sesle müzik dinleyen, aracına abart egzoz takan ve süspansiyon sistemlerinde değişiklik yapan otomobil sürücüleri tespit edildi.
Uygulamada denetlenen 36 araçtan 14'ü trafikten men edilirken, 22 sürücüye 76 bin 372 lira ceza kesildi.