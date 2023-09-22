Alanya'da Yüksek Sesle Müzik Dinleyen ve Abart Egzoz Takılan Sürücülere Cezalar Kesildi

Alanya ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen ve aracına abart egzoz taktığı belirlenen 22 sürücüye 76 bin 372 lira ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlar tespit edildi.