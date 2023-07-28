Alanya'da Yerli Tatilci Oranı Artıyor

Antalya'nın gözde turizm merkezi Alanya'da, yerli tatilci oranının yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkması sektör temsilcilerini memnun ediyor. Alanya'da yerli turist sayısındaki artış dikkat çekiyor ve bu durum turizm sektörünü olumlu etkiliyor.

Antalya'nın gözde turizm merkezi Alanya'da, yüzde 15'lerde olan yerli tatilci oranının yüzde 30'a ulaşması sektör temsilcilerini memnun etti.

Yaklaşık 400 bin olan nüfusu yaz aylarında bir milyona yaklaşan Alanya'da, son yıllarda yerli turist sayısındaki artış dikkati çekiyor.

Turizm sezonunda Avrupa ve Rusya'dan gelen turistlere yerli tatilcilerin de eklenmesi sektör temsilcilerinin yüzünü güldürüyor.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine, ilçenin 650 tesis ve 200 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Bu kapasitenin Antalya'nın kapasitesinin yüzde 30'una, Türkiye'nin kapasitesinin de yüzde 10'una denk geldiğini belirten Sili, "Otellerde ortalama 180 bin kişi konaklıyor. Bu rakamın 200 bine çıktığı da oluyor. İkinci konutlarda tatil yapanlar ve günübirlik ziyaretlerle tatilci sayısı 500 bini buluyor." dedi.

Sili, ülke turizminin en önemli pazarı olan iç turizmin, kriz dönemlerinde can simidi olduğunu dile getirdi.

Alanya olarak iç pazara gereken önemi verdiklerini belirten Sili, "Bayram tatilinin uzatılmasıyla iç pazarın turizmdeki ağırlığı hissedildi. Alanya olarak bunu hissettik. Her kesime hitap eden tesislerimiz, geniş hinterlandımızla misafirlerimizden talep aldık. Şu anda da tesislerimizin yüzde 30'luk kısmı iç pazarla doluyor, yüzde 60-70'lik kısmını da yabancı kaynak pazarlarımızdan sağlıyoruz." diye konuştu.

Sili, her gelir grubuna hitap eden tesislere ve geniş bir pazara sahip bulunmanın avantajları olduğunu vurguladı.

Gelişmekte olan İngiltere pazarının da Alanya'ya talep gösterdiğini dile getiren Sili, şöyle devam etti:

"İç pazarın da hareketlenmesiyle haziran ve temmuzu dolu dolu geçiriyoruz. Ümit ediyoruz ki ağustosta da aynı şekilde devam edeceğiz. Temel sorunumuz sadece bir-iki hafta öncesini görebiliyoruz. Bu sene ne yazık ki yaşadığımız deprem felaketi, iç pazar da dahil tüm kaynak pazarlarda talebi durdurdu. Ardından gelen seçim süreci de durağanlığı sürdürdü. Ön rezervasyonlarda çok talep alamamıştık ama son dakika rezervasyonlarıyla bu açığı kapatmaya çalışıyoruz."

Sili, iç pazarın olmazsa olmazları olduğunu, yerli turistin tatil anlayışının seneler geçtikçe değiştiğini söyledi.

Maliyetler oranında fiyatları artırarak vatandaşlara tatil için gerekli imkanları sunmaya çalıştıklarını ifade eden Sili, "İç pazar, ülkenin imkanları doğrultusunda yararlanılabilecek kapasiteye ulaştı. İlçemize gelen yerli turist oranı daha önce yüzde 10-15'lerde iken yüzde 30'lara çıktı. Çadır, ikinci evlerde tatil gibi süreçler, bugün yerini daha çok tesislerde tatil yapmaya bıraktı." diye konuştu.

"Yerli turistin katkısı iyi"

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem de Türk insanının tatil kültürünün giderek arttığını belirtti.

Yerli turistlerin sadece iç turizmde değil yurt dışında tatil yapma tercihinin de arttığını dile getiren Erdem, "Önümüzdeki süreçte bu daha da artacaktır. Çünkü 85 milyonluk bir nüfusuz. Bence bugüne kadar düşüktü. Şimdi normale dönüyor diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yerli turistin kısa dönemde doluluğa katkısının iyi olduğunu vurgulayan Erdem, "Dönemsel olarak yüksek sezon periyodundayız. Şu anda fiyatlar yüksek ve yerli turistin katkısı iyi ama bunu yıla yaydığımızda dışarıdan gelen misafire göre hala düşük kalıyor." dedi.