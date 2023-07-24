Alanya'da yangın son durum nedir? Alanya'da yangın söndürüldü mü? Alanya'da yangın nerede çıktı?

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ALANYA'DA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

ALANYA'DA YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözlerle yapılan müdahale sonrası alevler yaklaşık 1,5 saat sonra söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının ve yanan alan tespiti çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.