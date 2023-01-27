Alanya'da yangın mı çıktı, söndürüldü mü? Alanya yangını son durum!

Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde dört ayrı noktada kısa aralıklarla yangın çıktı. İşte, Alanya'da yangın mı çıktı, söndürüldü mü? Detaylar ve Alanya yangını son durum!

Alanya'da yangın mı çıktı? Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde dört ayrı noktada kısa aralıklarla yangın çıktı. İşte, Alanya'da yangın mı çıktı, söndürüldü mü? Detaylar ve Alanya yangını son durum haberimizde...

ALANYA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde dört ayrı noktada orman yangını başladı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken, bu gece yarısından itibaren bölgede yağmurun etkili olacağı belirtildi.

GECE YARISINDAN İTİBAREN YAĞMUR BEKLENİYOR

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle alevlere güçlükle müdahale ediliyor. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimine bağlı ekipler, çalışmalarını sürdürürken bölgede ise bu gece yarısından itibaren yağmurun etkili olacağı bildirildi.