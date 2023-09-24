Alanya'da yamaç paraşütü kazası: 1 turist öldü, pilot yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütünün ağaçlık alana düşmesi sonucu Belarus uyruklu bir turist hayatını kaybetti, pilot ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.