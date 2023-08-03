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Alanya'da tur teknesinde yunus gösterisi

Turizm Haberleri

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesindeki turistler, bir anda karşılarına çıkan üç yunusun sürpriz gösterisini heyecanla izledi. Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunusların sürprizi ile karşılaştı. Aniden ortaya çıkan üç yunus, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı. Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, çeşitli gösteriler de yaptı. Turistlerin alkış ve çığlıkları üzerine yunuslar, teknenin yanından ayrıldı. Yaşanan keyifli anlar, tekne çalışanları ve tatilciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesindeki turistler, bir anda karşılarına çıkan üç yunusun sürpriz gösterisini heyecanla izledi.

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunusların sürprizi ile karşılaştı.

Aniden ortaya çıkan üç yunus, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı. Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, çeşitli gösteriler de yaptı.

Turistlerin alkış ve çığlıkları üzerine yunuslar, teknenin yanından ayrıldı. Yaşanan keyifli anlar, tekne çalışanları ve tatilciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Turizm

Antalya Alanya Turizm Haberler

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