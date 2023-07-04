Alanya'da Tatildeki Estonyalı Turist Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde konakladığı otelin havuz başında fenalaşan Estonyalı turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aleksandr Smorodin (52) şezlongda oturduğu sırada fenalaştı ve müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.