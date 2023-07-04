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Alanya'da Tatildeki Estonyalı Turist Hayatını Kaybetti

Alanya'da Tatildeki Estonyalı Turist Hayatını Kaybetti

Turizm Haberleri

Antalya'nın Alanya ilçesinde konakladığı otelin havuz başında fenalaşan Estonyalı turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aleksandr Smorodin (52) şezlongda oturduğu sırada fenalaştı ve müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde konakladığı otelin havuz başında fenalaşan Estonyalı turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Aleksandr Smorodin (52) şezlongda oturduğu sırada fenalaştı.

Smorodin, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Estonyalı turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Turizm

Antalya Otopsi Alanya turist Turizm Haberler

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