Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Oba Mahallesi çevre yolunda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Oba Mahallesi çevre yolunda belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurdu.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.