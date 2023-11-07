Alanya'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı
- Güncelleme:
Otomobil Haberleri
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Hacet Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde belirlenemeyen nedenle yanmaya başlayan araç, sürücü tarafından durduruldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Hacet Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde belirlenemeyen nedenle yanmaya başlayan seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü, durumu fark ederek aracı durdurdu.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Otomobil