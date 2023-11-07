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Alanya'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Hacet Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde belirlenemeyen nedenle yanmaya başlayan araç, sürücü tarafından durduruldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.