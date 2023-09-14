Alanya'da Polonyalı turist villanın terasından düşerek hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, konakladığı villanın terasından düşen Polonyalı turist hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, konakladığı villanın terasından düşen Polonyalı turist hayatını kaybetti.

Okurcalar Mahallesi'ndeki bir villada ailesiyle tatil yapan Polonyalı Damian Robert Tarasek (36), henüz belirlenemeyen nedenle 2 katlı villanın 6 metre yüksekliğindeki terasından düştü.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tarasek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.