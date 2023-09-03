Alanya'da otomobil uçuruma devrildi, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil uçuruma devrildi ve bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.