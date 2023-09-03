Alanya'da otomobil uçuruma devrildi, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil uçuruma devrildi ve bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
A.Ş. (18) iradesindeki 07 N 1485 plakalı otomobil, Güzelbağ Mahallesi yolunda yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada araçtaki A.Y. (18) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Otomobil