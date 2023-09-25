Alanya'da otomobil kazası: 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazada araç bariyerlere çarptı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.