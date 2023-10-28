Alanya'da Otomobil İş Yerinin Vitrinine Girdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde M.A., gaz ile freni karıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobiliyle iş yerinin vitrininden içeri girdi.

Kaza, Şekerhane Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. yol kenarında park halindeki 34 GS 6575 plakalı otomobilini çalıştırıp, ilerlemek istedi. Hareket ettiği sırada otomobilinin kontrolünü kaybeden M.A., bu sırada panikle fren yerine gaza bastı. Kaldırımı aşan otomobil dükkanın vitrininden içeri girdi. Kazada dükkanda ve otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapısı açık otomobilde oğluyla konuşan M.A.'nın hareket ettikten sonra fren yerine gaza basarak otomobiliyle iş yerine girdiği görüldü. (DHA)