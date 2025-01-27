Alanya'da neden yangın çıktı, yangında ölen var mı? Antalya - Alanya yangın söndü mü SON DAKİKA!

Cikcilli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi'nde bulunan bir otel inşaatında 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. Alanya'da neden yangın çıktı? Antalya - Alanya yangın söndü mü?

ALANYA YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Bugün 17.00 civarında meydana gelen yangının nedeni henüz duyurulmazken dumanlar yükselmeye devam ediyor. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken vatandaşlar durumu takip ederek sosyal medya hesaplarında paylaşım yapıyor. Yangın Cikcilli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi'nde otel inşaatında çıktı.

ALANYA YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Antalya'nın Alanya ilçesinde otel inşaatında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Cikcilli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi'nde bulunan bir otel inşaatında 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

KURTARAMA ÇALIŞMAALRI DEVAM EDİYOR





Alanya'da 9 katlı bir otel inşaatında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı. İtfaiyenin kurtarma ve söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede büyük bir keşmekeş yaşanıyor.

DHA Muhabiri Alkın Biricik, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Jandarma güvenlik önlemlerini aldı. İçeride işçiler vardı, otel inşaatının içinde karton ürünler çok fazla. 7. katta mahsur kalan işçilerin olduğu bilgisi var, 3 işçi kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

ALANYA YANGIN ÖLÜ, YARALI VAR MI SON DAKİKA?

27 Ocak günü çıkan otel inşaatı yangınında son durum henüz duyurulmadı. Ekipler olay yerinde söndürme işlemleri yaparken çalışmalar sürüyor.

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