Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Alanya depremi nerede hissedildi?

Gündem Haberleri

Alanya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Alanya depremi nerede hissedildi?

Alanya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Alanya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Alanya depremi nerelerde hissedildi? İşte detaylar...

3 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi genç kadın erkek arkadaşının ikametinde ölü bulundu3 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi genç kadın erkek arkadaşının ikametinde ölü bulundu
Son Dakika: Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildiSon Dakika: Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar Alanya'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Alanya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Alanya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Alanya depremi nerelerde hissedildi? Detaylar haberimizde...

ALANYA'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Antalya'nın Kumlucu ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alanya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Alanya depremi nerede hissedildi?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Deprem Araştırma Enstitüsü Antalya Alanya Gündem Yaşam Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title