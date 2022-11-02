Alanya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Alanya depremi nerede hissedildi?

Alanya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Alanya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Alanya depremi nerelerde hissedildi? İşte detaylar...

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar Alanya'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Alanya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Alanya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Alanya depremi nerelerde hissedildi? Detaylar haberimizde...

ALANYA'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Antalya'nın Kumlucu ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.