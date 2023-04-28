Alanya'da Ekrem İmamoğlu'na pankartlı protesto Bir grup ülkücü, seçim otobüsü geçtiği sırada 'Selahattin Demirtaş teröristtir' yazılı pankart açtı Antalya'nın Alanya ilçesine miting için gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pankartlı protestoyla karşılaştı.

Alanya'da Ekrem İmamoğlu'na pankartlı protesto

Bir grup ülkücü, seçim otobüsü geçtiği sırada 'Selahattin Demirtaş teröristtir' yazılı pankart açtı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine miting için gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pankartlı protestoyla karşılaştı. Bir grup ülkücü, seçim otobüsünün geçişi sırasında 'Selahattin Demirtaş teröristtir' yazılı pankart açarak İmamoğlu'nu protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Alanya'daki miting seçim otobüsüyle giriş yaptığı sırada bir grup ülkücü, 'Selahattin Demirtaş teröristtir' yazılı pankart açarak bozkurt işareti yaptı. Slogan atan grup, seçim otobüsünün geçişinin ardından sessizce dağıldı.