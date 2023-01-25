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Alanya'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Bugün Alanya'da deprem mi oldu?

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Alanya'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Bugün Alanya'da deprem mi oldu?

Alanya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Alanya'da deprem mi oldu? Bugün Alanya'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İşte detaylar...

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Alanya kaç şiddetinde deprem oldu? Alanya deprem şiddeti ne? Alanya kaç büyüklüğünde deprem oldu?Alanya kaç şiddetinde deprem oldu? Alanya deprem şiddeti ne? Alanya kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar Alanya'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Alanya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Alanya'da deprem mi oldu? Bugün Alanya'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Detaylar haberimizde...

ALANYA'DA KAÇ ŞİDDETTİNDE DEPREM OLDU?

Alanya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin gibi çevre illerde de hissedildi.

Alanya'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Bugün Alanya'da deprem mi oldu?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Deprem Araştırma Enstitüsü Alanya Gündem Güncel Haberler

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