Ramazan Ayının sona ermesiyle vatandaşlar tarafından bayram namazı saati araştırılmaktadır. Alanya için bayram namazı ne zaman kılınacak merak konusu oldu. Peki, Alanya bayram namazı saat kaçta? 2023 Bayram namazı ne zaman, saat kaçta? Alanya bayram namazı saati! İşte detaylar...

Bayram namazı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın ilk günü Güneş'in doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Ramazan ayının sona ermesiyle bayram namazının saati araştırılan konular arasında yer alıyor. Alanya'da saat kaçta ne zaman bayram namazı kılınacak merak konusu oldu. Peki, Alanya bayram namazı saat kaçta? 2023 Bayram namazı ne zaman, saat kaçta? Alanya bayram namazı saati!Detaylar haberimizde...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sübhaneke duasını okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

ALANYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Alanya'da bayram namazı saat 06:41'de kılınacaktır.