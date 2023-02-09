Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem ile birliktesc Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tatil mi? Merak ediliyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaş, üniversitenin hangi tarihte eğitime devam edeceğini araştırmakta. Peki, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tatil mi? Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tatil mi? Sorusu, özellikle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi haline geldi. Yaşanan depremin birçok farklı ilde hissedilmesi ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tatil mi?Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. Buna göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi de tatil edilen üniversiteler arasında yer alıyor.