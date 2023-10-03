Alaçatı Wind Fest Başlıyor

Alaçatı Wind Fest, 4 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de ülke bayraklarıyla bando eşliğinde Alaçatı merkezinde yapılacak açılış kortejiyle başlayacak. Bu yıl 4-8 Ekim günleri arasında Çeşme Belediyesi destekleriyle gerçekleşecek festivalde yelken severleri pek çok renkli etkinlik bekliyor.

Alaçatı Wind Fest, 4 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de ülke bayraklarıyla bando eşliğinde Alaçatı merkezinde yapılacak açılış kortejiyle başlayacak.

Bu yıl 4-8 Ekim günleri arasında Çeşme Belediyesi destekleriyle gerçekleşecek Alaçatı Wind Fest için geri sayım başladı.

Dünyanın en prestijli Windsurf yarışı PWA'e sahne olacak festivalde yelken severleri pek çok renkli etkinlik bekliyor. Etkinlik kapsamında Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenecek olan sürpriz bir isim konser verecek. İstek Okulları Lise Orkestrası, Alaçatı Sulak Alan'a çevre gezileri, gece sörf şovları, bando eşliğinde yarışmacı ülkelerin katılacağı açılış korteji ödüllü kürek yarışları ile yine Çeşme'ye yakışır bir rüzgar festivali yaşanacak.

Alaçatı Wind Fest, 4 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de ülke bayraklarıyla bando eşliğinde Alaçatı merkezinde yapılacak açılış kortejiyle başlayacak. Bu yıl Alaçatı'nın ilk okullarından çocuklar Çeşme Belediyesi tarafından yarış alanına taşınarak orada yapılacak etkinliklere katılacak, spor yapmaların faydalarıyla ilgili farkındalık yaratılacak. Çağla Kubat Windsurf Akademi'nin bu yılki konaklama ortağı olan Vintage Hotel'de sporcuları Salkım Söğüt tarafından hazırlanan Alaçatı'ya özgü ikramlar karşılayacak.