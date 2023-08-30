Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesislerindeki Apart Evler Hizmete Açıldı

Alaçam Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Geyikkoşan Sosyal Tesislerindeki apart evler hizmete açıldı. Misafirler, doğanın sunduğu tüm nimetlerden yararlanarak huzurlu bir tatil yapabilecekler.

Alaçam Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Geyikkoşan Sosyal Tesislerindeki apart evler hizmete açıldı.

Alaçam Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Apart evlerimiz çam, kavak ve çınar ağaçları arasında denize sıfır noktasında büyük bir yeşil alana sahip, kumsalı ile bütünleşen ideal konumunun sunduğu huzur ile birlikte ailenizle gürültüden uzak, huzurlu bir tatil yapabileceğiniz ve dinlenebileceğiniz sosyal bir tesistir." denildi.

Misafirlerin rahatlıkla konaklayabileceği 10 adet 4 kişilik apart evin bulunduğu belirtilen açıklamada şu bilgilerde paylaşıldı:

"Evlerin iç tasarımı, rahatlık ve fonksiyonellik odaklı olup, evlerde konaklayan misafirler, doğanın sunduğu tüm nimetlerden yararlanma imkanına sahiptir. Sabahları kuş sesleriyle uyanabilir, mis gibi çam kokusuyla dolu bir atmosferde güne başlanabilirsiniz. Yeşil ve mavinin buluştuğu Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Sosyal Tesislerine tüm misafirlerimizi bekleriz."