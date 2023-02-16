Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Elazığ'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Alacakaya ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Alacakaya nerede? Alacakaya ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Alacakaya ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Elazığ'da da birçok yerde deprem hissedildi. Elazığ'ın Alacakaya ilçesi merak edildi. Peki, Alacakaya nerede? Alacakaya ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Alacakaya ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

ALACAKAYA NEREDE?

Alacakaya, Elazığ ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 6.076

Yüzölçümü: 318 km²

ALACAKAYA İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Elazığ'da yer alan Alacakaya ilçesinin nüfusu 6.076'dır.

ALACAKAYA HANGİ İLE BAĞLI?

Alacakaya (Zazaca: Guleman), Elazığ iline bağlı bir ilçedir.

1935 yılında Etibank tarafından işletme tesisi kurulması ve işletmede istihdam edilen insanların bölgeye yerleşmeleri ile oluşmuş bir yerleşim merkezidir. Krom işletmesinin zamanla faaliyet alanının genişlemesi ile birlikte gelişen ve büyüyen Alacakaya, Maden'e bağlı bir köy iken, 30 Aralık 1986'da belde belediyesine çevrildi. Alacakaya, 20.05.1990 tarih ve 20523 sayılı resmi gazete yayımlanan kanun ile ilçe statüsüne kavuştu.

İlçede, dünyanın çeşitli yerlerine ihraç edilen "vişne mermeri" çıkarılmaktadır.

Coğrafya

Bölge dağlıktır ve ilçe merkezi tepeler arasında düzlüğe kurulmuştur. Doğuda Arıcak, batıda Maden, güneyde Ergani ve Dicle, kuzeyde ise Palu ilçeleri yer almaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1.060 m olup, yüzölçümü 318 km² dir.