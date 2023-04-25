Sevilen fantastik film serisi Alacakaranlık, dizi olacağı haberleriyle gündeme geldi. Alacakaranlık dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Alacakaranlık dizi mi oluyor? Alacakaranlık dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Alacakaranlık, Stephenie Meyer'in 2005'te yazdığı aynı adlı romanından uyarlanan 2008 yapımı Amerikan filmidir. Sevilen fantastik film serisi Alacakaranlık dizi olarak sevenleriyle buluşacağı haberleri gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Alacakaranlık dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Alacakaranlık dizi mi oluyor? Alacakaranlık dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ALACAKARANLIK KONUSU NEDİR?

On yedi yaşındaki Bella Swan annesi Renée evlenince babası Charlie'nin yanında yaşamak üzere küçük bir kasaba olan Forks, Washington'a taşınır. Burada yüz sekiz yaşında bir vampir olup on yedi yaşında görünen gizemli sınıf arkadaşı Edward Cullen ile tanışır ve ona hemen ilk gördüğü anda ilgi duymaya başlar. Edward ilk başlarda Bella'dan uzak durmaya çalışmasına rağmen, sonrasında birbirlerine geri dönülemez bir şekilde âşık olurlar. Üç göçebe vampir James, Victoria ve Laurent geldiğinde ise, Bella'nın hayatı tehlikeye girer ve Edward'ın ailesi Carlisle, Esme, Alice, Jasper, Emmett ve Rosalie onun hayatını çok geç olmadan kurtarmak için uğraşırlar.

ALACAKARANLIK OYUNCU KADROSU!

Robert Pattinson

Taylor Lautner

Kristen Stewart

Ashley Greene

Jackson Rathbone

Nikki Reed

Kellan Lutz

Billy Burke