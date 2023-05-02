Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL Bakırköy'de alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasına tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayla 2 kişi yaralandı.

Olay, 26.04.2023 tarihi saat 20.35 sıralarında Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastane kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, Kimlik bilgileri belirlenen F.I. ve S.I. isimli şahıslarla alacak verecek nedeniyle buluşan E.I., M.A. ve D.N.'nin tartışma yaşadığı çıkan tartışma sonucunda F.I. ve S.I.'nın şahısları silah ile yaraladığı öğrenildi. Çalışmaların devamında şüpheli şahıslar 29.04.2023 tarihinde Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesinde bulunan ikamet adreslerinde yakalanarak muhafaza altına alınmış, şahıslara yönelik yapılan sorgulamada çok sayıda suç kaydı oldukları belirlendi. F.I.'nın ise aranma kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 30.04.2023 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.