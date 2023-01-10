Alaattin Aldemir kimdir? Alaattin Aldemir kaç yaşında, nereli? Alaattin Aldemir hayatı ve biyografisi!

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ALAATTİN ALDEMİR KİMDİR?

Alaattin Aldemir 1960 Niğde doğumludur. Bilal Aldemir'in oğlu olan Alaattin Aldemir 1980 senesinde Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilgiler bölümünü bitirmiştir. Alaattin Aldemir 1990 yılında MHP kurucu Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in danışmanlığı yapmıştır. 1981 senesinde MHP davasından tutuklanarak 1988 yılına kadar 7 yıl Sıkıyönetim Askeri Tutukevlerinde tutuklu kalmıştır. Tutukluyken Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi bölümünü kazanmıştır ve geceleri gazetecilik yaparak eğitim hayatını tamamladı.

Alaattin Aldemir, 1992 yılında Gençlik Kültür ve Sanat Ocaklarına Genel Başkan oldu. Ocak ve Ülkü Ocağı dergilerinde Genel Koordinatörlük görevinde bulundu. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı kurdu, Kurucu Genel Başkan olarak görev yaptı. Avrupa'da Türk Dünyası Federasyonu kurma çalışmalarını gerçekleştirdi. Alaattin Aldemir, Hergün gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulunmuştur.

17 Kasım Çarşamba 2021 tarihinde Fox Çalar Saat programına konuk olmuştur.