Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr takımının maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla Ronaldo'nun yeni takımının maçını bekliyor. Peki, Al Taey - Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Taey - Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Taey - Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir?

Ronaldo'nun yeni takımı olan Al Nassr'ın maçı merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan Al Nassr takımı, Al Taey ile karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Al Taey - Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Taey- Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Taey - Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde.

AL NASSR - AL TAEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Nassr - Al Taey maçı 16 Mayıs günü saat 21.30'da oynanacak.

AL NASSR - AL TAEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr - Al Taey maçı S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.