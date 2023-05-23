Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr takımının maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla Ronaldo'nun yeni takımının maçını bekliyor. Peki, Al Shabab- Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Shabab- Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Shabab- Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir?

Ronaldo'nun yeni takımı olan Al Nassr'ın maçı merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan Al Nassr takımı, Al Shabab ile karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Al Shabab- Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Shabab- Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Shabab- Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde.

AL NASSR - AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Nassr - Al Shabab maçı 23 Mayıs günü saat 21.30'da oynanacak.

AL NASSR - AL SHABAB MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr - Al Shabab maçı S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.