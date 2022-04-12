Al Sevgilim sözleri! Semicenk & Funda Arar - Al Sevgilim şarkı sözleri nelerdir?
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Semicenk & Funda Arar 'ın yeni şarkısı Al Sevgilim geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 800 bin izlenme ve 20 bin beğeni topladı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Al Sevgilim sözleri nelerdir? Al Sevgilim şarkı sözleri nedir? İşte bilgiler...
Söz ve müziği Semicenk'e ait olan Al Sevgilim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
AL SEVGİLİM ŞARKI SÖZLERİ
Al sevgilim kır kalbimi
Yine paramparça kalsın
Yalnızlığım kader değil
Bunu ellerinle yazdın
***
Al sevgilim kır kalbimi
Yine paramparça kalsın
Yalnızlığım kader değil
Bunu ellerinle yazdın
***
Aklımı sorma, çoktandır kayıp
Sana takılı kalmış gönül de
Gözümde hülya dilimde dört satır
Seni anlatır
***
Geçtiğim sokaklar seni tanır
Artık yabancı değil yüzüm ona asık
Ve daim kırdığım kalpleri
Toplasan ceplerin boş kalır
***
Al sevgilim kır kalbimi
Yine paramparça kalsın
Yalnızlığım kader değil
Bunu ellerinle yazdın
***
Al sevgilim kır kalbimi
Yine paramparça kalsın
Yalnızlığım kader değil
Bunu ellerinle yazdın
(Yazdın, of, of!)
***
Aklımı sorma, çoktandır kayıp
Sana takılı kalmış gönül de
Gözümde hülya dilimde dört satır
Seni anlatır
***
Geçtiğim sokaklar seni tanır
Artık yabancı değil yüzüm ona asık
Ve daim kırdığım kalpleri
Toplasan ceplerin boş kalır