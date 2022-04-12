Al Sevgilim sözleri! Semicenk & Funda Arar - Al Sevgilim şarkı sözleri nelerdir? - Haberler

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Al Sevgilim sözleri! Semicenk & Funda Arar - Al Sevgilim şarkı sözleri nelerdir?

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 - Güncelleme:
Al Sevgilim sözleri! Semicenk & Funda Arar - Al Sevgilim şarkı sözleri nelerdir?

Semicenk & Funda Arar 'ın yeni şarkısı Al Sevgilim geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 800 bin izlenme ve 20 bin beğeni topladı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Al Sevgilim sözleri nelerdir? Al Sevgilim şarkı sözleri nedir? İşte bilgiler...

Söz ve müziği Semicenk'e ait olan Al Sevgilim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

AL SEVGİLİM ŞARKI SÖZLERİ

Al sevgilim kır kalbimi

Yine paramparça kalsın

Yalnızlığım kader değil

Bunu ellerinle yazdın

***

Al sevgilim kır kalbimi

Yine paramparça kalsın

Yalnızlığım kader değil

Bunu ellerinle yazdın

***

Aklımı sorma, çoktandır kayıp

Sana takılı kalmış gönül de

Gözümde hülya dilimde dört satır

Seni anlatır

***

Geçtiğim sokaklar seni tanır

Artık yabancı değil yüzüm ona asık

Ve daim kırdığım kalpleri

Toplasan ceplerin boş kalır

***

Al sevgilim kır kalbimi

Yine paramparça kalsın

Yalnızlığım kader değil

Bunu ellerinle yazdın

***

Al sevgilim kır kalbimi

Yine paramparça kalsın

Yalnızlığım kader değil

Bunu ellerinle yazdın

(Yazdın, of, of!)

***

Aklımı sorma, çoktandır kayıp

Sana takılı kalmış gönül de

Gözümde hülya dilimde dört satır

Seni anlatır

***

Geçtiğim sokaklar seni tanır

Artık yabancı değil yüzüm ona asık

Ve daim kırdığım kalpleri

Toplasan ceplerin boş kalır

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Şarkı Sözü, Gündem, Magazin, Haberler

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