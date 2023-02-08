Al Sancak yok mu? Al Sancak neden yok? Bugün Al Sancak yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı ve ülke gündeminin konusu tamamen deprem oldu TV dünyası da deprem gündemi ile yatıp kalkarken Al Sancak neden yok? Bugün Al Sancak yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Peki, Al Sancak yok mu?