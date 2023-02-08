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Al Sancak yok mu? Al Sancak neden yok? Bugün Al Sancak yeni bölüm yayınlanacak mı?

Gündem Haberleri

Al Sancak yok mu? Al Sancak neden yok? Bugün Al Sancak yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı ve ülke gündeminin konusu tamamen deprem oldu TV dünyası da deprem gündemi ile yatıp kalkarken Al Sancak neden yok? Bugün Al Sancak yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Peki, Al Sancak yok mu?

8 Şubat 2023 günü yaşanan 7.6 ve 7.7'lik depremler ülkeyi derinden sarsarken TV eğlence programları ve diziler ekranda görülmedi. TV yayın akışlarını gören izleyiciler Al Sancak dizisini de göremeyince Al Sancak yok mu? Al Sancak neden yok? Bugün Al Sancak yeni bölüm yayınlanacak mı merak etti.

AL SANCAK BU AKŞAM YOK MU?

8 Şubat Çarşamba günü TRT1 yayın akışında Al Sancak yer almadı.

Al Sancak yok mu? Al Sancak neden yok? Bugün Al Sancak yeni bölüm yayınlanacak mı?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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