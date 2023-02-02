Al Sancak dizisinde oynayan oyuncular kimlerdir merak ediliyor. Peki, Al Sancak dizisi Sedef kimdir, gerçek adı nedir? Al Sancak Sedef kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eslem Akar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Al Sancak Sedef kimdir, kim canlandırıyor? Al Sancak dizisi Sedef Banazlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Eslem Akar kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Ayrıntılar sizlerle...

AL SANCAK DİZİSİ SEDEF KİMDİR?

Al Sancak dizisinde Sedef Banazlı karakterini Eslem Akar canlandırmaktadır. Eslem Akar dizide, "Sedef Banazlı" karakterini canlandırıyor.

ESLEM AKAR KİMDİR?

Eslem Akar (d. 23 Mart 1998, İstanbul), Türk oyuncudur.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Terakki Vakfı Okulları'nda tamamlayan Eslem Akar, hâlen Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisidir. Kamera karşısına ilk kez 2011-2012 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Sen de Gitme dizisinde canlandırdığı Elif karakteri ile geçmiştir.