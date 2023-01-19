Al Sancak oyuncuları kimler? Al Sancak oyuncu kadrosu! Al Sancak karakterleri gerçek isimleri ne?
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TRT1'in yeni dizisi Al Sancak oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Al Sancak dizisinde rol alan ünlüler araştırılıyor. Peki, Al Sancak oyuncuları kimler? Al Sancak oyuncu kadrosu! Al Sancak karakterleri gerçek isimleri ne? İşte detaylar...
Al Sancak oyuncu kadrosu!Başrollerinde Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin yer aldığı Al Sancak dizisi TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Al Sancak'ın ilk bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. Al Sancak dizisinin oyuncu kadrosu aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Al Sancak oyuncuları kimler? Al Sancak oyuncu kadrosu! Al Sancak karakterleri gerçek isimleri ne? Detaylar haberimizde...
AL SANCAK DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Al Sancak dizisi perşembe günleri saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanmaktadır.
AL SANCAK OYUNCULARI KİMLER?
Uğur Güneş
Gülsüm Ali İlhan
Esra Bilgiç
İdris Nebi Taşkan
Ahmet Yenilmez
Emre Dinler