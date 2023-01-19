Al Sancak oyuncuları kimler? Al Sancak oyuncu kadrosu! Al Sancak karakterleri gerçek isimleri ne?

TRT1'in yeni dizisi Al Sancak oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Al Sancak dizisinde rol alan ünlüler araştırılıyor. Peki, Al Sancak oyuncuları kimler? Al Sancak oyuncu kadrosu! Al Sancak karakterleri gerçek isimleri ne? İşte detaylar...