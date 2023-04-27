Al Sancak nerede çekiliyor? Hangi ülkede, il ve ilçede çekiliyor? Al Sancak dizi çekimleri nerede yapıldı?
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TRT 1'in yeni dizisi Al Sancak 19 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Dizinin fragmanını izleyenler Al Sancak dizisinin nerede çekildiğini merak etti. Peki, Al Sancak nerede çekiliyor? Hangi ülkede, il ve ilçede çekiliyor? Al Sancak dizi çekimleri nerede yapıldı? Al Sancak dizi çekimleri nerede yapılıyor? Al Sancak dizisi hangi ülkede çekiliyor? İşte dizinin çekim yerleri...
Al Sancak dizisinin nerede çekim yaptığı merak konusu oldu. Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Al Sancak nerede çekiliyor? Hangi ülkede, il ve ilçede çekiliyor? Al Sancak dizi çekimleri nerede yapıldı? Ayrıntılar sizlerle...
Al Sancak dizisi 19 Ocak 2023 Perşembe günü TRT 1'de ekranlara gelecek.
Fragmanıyla büyük heyecan yaratan Al Sancak dizisinin çekim yerleri merak edildi. Dizi genel olarak İstanbul'da çekilmektedir. Bozdağ Film imzalı "Al Sancak" dizisinin çekimleri için İstanbul'un farklı mekanları kullanılıyor.
Al Sancak dizisi bir asker dizisidir.
"Birileri var… Yaşatmak için yaşayan, toprağı vatan eden birileri… Birileri var şehadet için düşmana meydan okuyan korkusuzca ileriye atılan birileri… Vatanı namusu bilen, biri giderse biri gelir diyen, azgın dalgaları dize getiren birileri var…
Bayrağa kanını veren, cennete evvelce giden nice gizli kahramanlar var… Ülkesinin geleceğini düşünen, yılmadan yıkılmadan gece gündüz savaşanlar var… Birileri var barışın güvercini, savaşınsa kartalı olan birileri var… Birileri var mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri var."
Uğur Güneş - Hakan
Gülsim Ali
İdris Nebi Taşkan
Ahmet Yenilmez
Gözde Türker
Ahmet Olgun Sünear
Emre Dinler
Eslem Akar - Sedef
Tezhan Tezcan
Çağlar Sayın
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Rıdvan Aybars Düzey
Murat İnce
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