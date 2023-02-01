TRT 1'in beğenilen dizisi Al Sancak'ın yeni bölümleri hangi gündür merak ediliyor. Diziyi tam gününde ve saatinde izlemek isteyenler, Al Sancak ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Al Sancak yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Çarşamba mı Perşembe mi? araştırması yapıyor. Peki, Al Sancak dizisi yeni bölümü hangi gündür? İşte detaylar...

Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Al Sancak ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Al Sancak yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Çarşamba mı Perşembe mi? Ayrıntılar yazımızda...

AL SANCAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Sancak dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

AL SANCAK YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Al Sancak dizisinin yeni bölümleri Perşembe günü ekranlara geliyor. Dizi Perşembe günü yayınlanıyor. Al Sancak bazı zamanlar Çarşamba vb. diğer günlerde de özet bölümleriyle ekranlara gelebilmektedir.

AL SANCAK KONUSU NEDİR?

Al Sancak dizisi bir asker dizisidir.

"Birileri var… Yaşatmak için yaşayan, toprağı vatan eden birileri… Birileri var şehadet için düşmana meydan okuyan korkusuzca ileriye atılan birileri… Vatanı namusu bilen, biri giderse biri gelir diyen, azgın dalgaları dize getiren birileri var…

Bayrağa kanını veren, cennete evvelce giden nice gizli kahramanlar var… Ülkesinin geleceğini düşünen, yılmadan yıkılmadan gece gündüz savaşanlar var… Birileri var barışın güvercini, savaşınsa kartalı olan birileri var… Birileri var mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri var."

AL SANCAK OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş - Hakan

Gülsim Ali

İdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez

Gözde Türker

Ahmet Olgun Sünear

Emre Dinler

Eslem Akar - Sedef

Tezhan Tezcan

Çağlar Sayın

Fatih Gühan

Faruk Aran

Rıdvan Aybars Düzey

Murat İnce

Melih Özdoğan