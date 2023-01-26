TRT 1'de yayınlanan Al Sancak dizisi hikayesi kadar oyuncu kadrosu ile de merak uyandırıyor. Peki Al Sancak dizisi oyuncuları! Al Sancak dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Al Sancak dizisi oyuncuları! TRT 1'de yayınlanan Al Sancak dizisi hikayesi kadar oyuncu kadrosu ile de merak uyandırıyor. Peki Al Sancak dizisi oyuncuları! Al Sancak dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

AL SANCAK DİZİSİ OYUNCULARI

AL SANCAK KONUSU

Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ''Beyaz Melek'' kod adını kullanan şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelecektir. Pençe Timi başarılı olursa hem Türkiye'ye yönelen milli güvenlik tehdidini bertaraf etmiş olacak hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı'nın katillerine bir adım daha yaklaşacaktır. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı operasyonda Pençe Timi'ni bir sürpriz bekler. Düşman sanılandan çok daha kalabalıktır. Operasyon zorlu şartla altında devam ederken Ali Yüzbaşı, Nadia isminde esrarengiz bir silah taciriyle karşı karşıya kalır. Bu karşılaşma sonrası yaşanacaklar ise Ali Yüzbaşı'yı oldukça zorlu bir yola sokacaktır.