TRT 1'in yeni dizisi Al Sancak konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Al Sancak dizisinin yeni bölümlerinin hangi gün yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Al Sancak dizisi ne zaman, saat kaçta? Al Sancak hangi kanalda yayınlanıyor? Al Sancak saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Al Sancak dizisi ne zaman? Başrolünde Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin yer aldığı Al Sancak ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Al Sancak dizisinin hangi günler yayınlandığı merak konusu oldu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Al Sancak dizisinin saat kaçta başlayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Al Sancak dizisi ne zaman, saat kaçta? Al Sancak hangi kanalda yayınlanıyor? Al Sancak saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AL SANCAK DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Sancak dizisi perşembe günleri saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

AL SANCAK OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş

Gülsüm Ali İlhan

Esra Bilgiç

İdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez

Emre Dinler