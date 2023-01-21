TRT1'in yeni dizisi Al Sancak oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Al Sancak dizisinin konusu merak konusu oldu. Peki, Al Sancak dizisi konusu nedir? Al Sancak oyuncu kadrosu! Al Sancak konusu ne, hikayesi gerçek mi? İşte detaylar...

Al Sancak dizisinin konusu! Başrollerinde Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin yer aldığı Al Sancak dizisi TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Al Sancak'ın yeni bölümü merak uyandırdı. Al Sancak dizisinin konusu aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Al Sancak dizisi konusu nedir? Al Sancak oyuncu kadrosu! Al Sancak konusu ne, hikayesi gerçek mi? Detaylar haberimizde...

AL SANCAK OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş

Gülsüm Ali İlhan

Esra Bilgiç

İdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez

Emre Dinler

AL SANCAK KONUSU NE?

Al Sancak dizisi bir asker dizisidir.

"Birileri var… Yaşatmak için yaşayan, toprağı vatan eden birileri… Birileri var şehadet için düşmana meydan okuyan korkusuzca ileriye atılan birileri… Vatanı namusu bilen, biri giderse biri gelir diyen, azgın dalgaları dize getiren birileri var…

Bayrağa kanını veren, cennete evvelce giden nice gizli kahramanlar var… Ülkesinin geleceğini düşünen, yılmadan yıkılmadan gece gündüz savaşanlar var… Birileri var barışın güvercini, savaşınsa kartalı olan birileri var… Birileri var mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri var."