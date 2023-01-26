TRT 1'de yayınlanan Al Sancak dizisi hikayesi ile merak ediliyor. Peki Al Sancak dizisi konusu nedir? Al Sancak dizisi ne anlatıyor? İşte Al Sancak konusu haberimizde...

Al Sancak dizisi konusu! TRT 1'de yayınlanan Al Sancak dizisi hikayesi ile merak ediliyor. Peki Al Sancak dizisi konusu nedir? Al Sancak dizisi ne anlatıyor? İşte Al Sancak konusu!

AL SANCAK KONUSU

Al Sancak dizisi bir asker dizisidir.

"Birileri var… Yaşatmak için yaşayan, toprağı vatan eden birileri… Birileri var şehadet için düşmana meydan okuyan korkusuzca ileriye atılan birileri… Vatanı namusu bilen, biri giderse biri gelir diyen, azgın dalgaları dize getiren birileri var…

Bayrağa kanını veren, cennete evvelce giden nice gizli kahramanlar var… Ülkesinin geleceğini düşünen, yılmadan yıkılmadan gece gündüz savaşanlar var… Birileri var barışın güvercini, savaşınsa kartalı olan birileri var… Birileri var mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri var."

AL SANCAK OYUNCULARI KİMLER?