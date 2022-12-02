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Al Sancak dizisi konusu ne? Al Sancak oyuncuları kimlerdir? Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün, hangi kanalda?

Gündem Haberleri

Al Sancak dizisi konusu ne? Al Sancak oyuncuları kimlerdir? Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün, hangi kanalda?

TRT 1'in yeni başlayacak olan dizisi Al Sancak'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Al Sancak dizisi konusu ne? Al Sancak oyuncuları kimlerdir? Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün? Al Sancak ilk bölümü ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

Al Sancak hangi kanalda? Al Sancak hangi gün? Al Sancak dizisinin konusu nedir? Al Sancak oyuncu kadrosunda kimler var? merak ediliyor. Dizi hakkında tüm bilgiler haberimizde...

TRT 1'in yeni dizisi Al Sancak ne zaman başlayacak henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlanmıştı. Dizi yakında TRT 1'de ekranlara gelecek.

Al Sancak dizisi bir asker dizisidir.

Youtube tanıtım:

''Birileri var; mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri…''

#AlSancak ilk tanıtımı yayında!

Yakında @trt1'de!

Al Sancak dizisi konusu ne? Al Sancak oyuncuları kimlerdir? Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün, hangi kanalda?

Uğur Güneş

Gülsüm Ali İlhan

Esra Bilgiç

İdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez

Emre Dinler

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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