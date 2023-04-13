Al Sancak dizisi CANLI İZLE | 13 Nisan Al Sancak yeni bölüm İZLE! Al Sancak 11. bölüm İZLE!

Başrollerinde Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin yer aldığı Al Sancak dizisi TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Al Sancak'ın yeni bölümü merak uyandırdı. Al Sancak dizisi CANLI İZLE! Al Sancak yeni bölüm İZLE! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Al Sancak dizisinin 11. bölümü merak konusu oldu. İşte, Al Sancak yeni bölüm canlı izleme linki!

AL SANCAK OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş

Gülsüm Ali İlhan

Esra Bilgiç

İdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez

Emre Dinler

AL SANCAK KONUSU NE?

Al Sancak dizisi bir asker dizisidir.

"Birileri var… Yaşatmak için yaşayan, toprağı vatan eden birileri… Birileri var şehadet için düşmana meydan okuyan korkusuzca ileriye atılan birileri… Vatanı namusu bilen, biri giderse biri gelir diyen, azgın dalgaları dize getiren birileri var…

Bayrağa kanını veren, cennete evvelce giden nice gizli kahramanlar var… Ülkesinin geleceğini düşünen, yılmadan yıkılmadan gece gündüz savaşanlar var… Birileri var barışın güvercini, savaşınsa kartalı olan birileri var… Birileri var mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri var."

AL SANCAK CANLI İZLE!

Al Sancak dizisinin yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Al Sancak dizisi yeni bölümü TRT1 ekranlarında canlı olarak yayınlanmaktadır.