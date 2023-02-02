Al Sancak dizisinde oynayan oyuncular kimlerdir merak ediliyor. Peki, Al Sancak dizisi Cengiz kimdir, gerçek adı nedir? Al Sancak Cengiz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Emre Dinler kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Al Sancak Cengiz kimdir, kim canlandırıyor? Al Sancak dizisi Cengiz Uslu kimdir, kaç yaşında, nereli? Emre Dinler kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Ayrıntılar sizlerle...

AL SANCAK DİZİSİ CENGİZ KİMDİR?

Al Sancak dizisinde Cengiz Uslu karakterini Emre Dinler canlandırmaktadır. Emre Dinlerdizide, "Piyade Yüzbaşı Cengiz Uslu" karakterini canlandırıyor.

EMRE DİNLER KİMDİR?

Söz dizisinde Tahir karakteri ile ilk defa dizi setlerine inen yakışıklı manken Emre Dinler'i sizler için yakından tanıtacağız. Söz dizisinde Üsteğmen Yavuz Karasu'nun özel hareket timine yeni katılan ve Söz dizisinde Tahir karakterine hayat veren Emre Dinler Ajans Ronesans'ın oyuncusudur.

190 cm boyunda olan Emre Dinler'in vücut ölçüleri 100-86-98'dır ve tam bir mankendir. 45 numara ayakkabı giyen Emre Dineler Siyah saçlı Yeşil Gözlü ve buğday tenlidir. Emre Dinler 2013 yılında yapılan Miss&Mr Model of Turkey 2013'ün 3.sü olarak mankenlik hayatına başlamıştır.

Tahir karakteri ile Söz gibi Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlarından birine dahil olan Emre Dinler için dizi sektörüne çok büyük bir başlangıç yaptı denebilir. Yani daha önce hiç bir kamera ve çekim deneyimi yaşamayan Emre Dinler'in Söz dizisinde time girmesi büyük başarı denebilir. Emre Dinler'e Söz dizisi yapımcısı Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'dan büyük destek geldi.

Emre Dinler şimdilerde Al Sancak dizisinde Cengiz Uslu karakterini canlandırıyor.