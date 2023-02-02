Al Sancak dizisinde oynayan oyuncular kimlerdir merak ediliyor. Peki, Al Sancak dizisi Çelebi kimdir, gerçek adı nedir? Al Sancak Çelebi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Yenilmez kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Al Sancak Çelebi kimdir, kim canlandırıyor? Al Sancak dizisi Çelebi kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Yenilmez kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Ayrıntılar sizlerle...

AL SANCAK DİZİSİ ÇELEBİ KİMDİR?

Al Sancak dizisinde Çelebi karakterini Ahmet Yenilmez canlandırmaktadır. Ahmet Yenilmez dizide, "Çelebi" karakterini canlandırıyor.

AHMET YENİLMEZ KİMDİR?

Ahmet Yenilmez (d. 20 Aralık 1966, Ordu), Türk tiyatrocu, oyuncu, şair ve yazardır.

1966'da Ordu'da doğmuş, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarında tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Ahmet Yenilmez birçok oyunda rol aldı. Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde rol aldı. Ankara'da bulunan Ahmet Yenilmez, Sanat Merkezi'nin kurucusudur.

Filmografisi

Filmler

Hür Adam - Bekçi

Girdap

The İmam - Feyzullah

Kınalı Kuzular

Sevdam Gözlerinde Kaldı - Mahir

Diziler