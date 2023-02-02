Al Sancak Çelebi kimdir, kim canlandırıyor? Al Sancak dizisi Çelebi kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Yenilmez kimdir, hangi dizilerde rol aldı?
Gündem Haberleri
Al Sancak dizisinde oynayan oyuncular kimlerdir merak ediliyor. Peki, Al Sancak dizisi Çelebi kimdir, gerçek adı nedir? Al Sancak Çelebi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Yenilmez kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...
Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Al Sancak Çelebi kimdir, kim canlandırıyor? Al Sancak dizisi Çelebi kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Yenilmez kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Ayrıntılar sizlerle...
AL SANCAK DİZİSİ ÇELEBİ KİMDİR?
Al Sancak dizisinde Çelebi karakterini Ahmet Yenilmez canlandırmaktadır. Ahmet Yenilmez dizide, "Çelebi" karakterini canlandırıyor.
AHMET YENİLMEZ KİMDİR?
Ahmet Yenilmez (d. 20 Aralık 1966, Ordu), Türk tiyatrocu, oyuncu, şair ve yazardır.
1966'da Ordu'da doğmuş, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarında tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Ahmet Yenilmez birçok oyunda rol aldı. Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde rol aldı. Ankara'da bulunan Ahmet Yenilmez, Sanat Merkezi'nin kurucusudur.
Filmografisi
Filmler
- Hür Adam - Bekçi
- Girdap
- The İmam - Feyzullah
- Kınalı Kuzular
- Sevdam Gözlerinde Kaldı - Mahir
Diziler
- Al Sancak (2023-)
- Kuruluş Osman (Demirci Davut) (2020-2022)
- Kurtlar Vadisi Pusu (Karaca Ahmet) (2015)
- Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar (Aslan Çınar) (2013-2015)
- Halil İbrahim Sofrası (2010)
- İhanet (Warden Pitt) (2010)
- Kız Kaçıran (2009)
- Dur Yolcu (2008)
- Kollama (Ejder) (2008)
- Fesupanallah (2007)
- Eşref Saati (2007)
- Acı Hayat (Hasan) (2005-2007)
- Kale İçi (2005)
- Aynalar (Dizi) (2004)
- Esir Şehrin İnsanları (Celal) (2003)
- Sırlar Dünyası 2003 (Vahit-Hasan)
- Ekmek Teknesi (2002)
- Deli Yürek (Sabri) (1998-2002)